¿Qué es la ideología de género?

Silvia del Valle

En nuestros días está muy de moda eso de los géneros pero ¿qué es en realidad?

S.S. Benedicto XVI describe la ideología de género como la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura. El ateísmo nos “liberó” de Dios para practicar el mal sin sentirnos culpables. Después el materialismo nos despojó de esa “libertad” de “ser” para volvernos esclavos del “tener”. Ahora la ideología de género pretende liberar al hombre de las exigencias de su cuerpo: se considera un ser que se construye a sí mismo y se convierte en un dios para sí mismo.

Pero ¿estamos conscientes de qué significa éste término?

Una ideología es un sistema de pensamiento cerrado. La ideología de género defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer son construidas a partir de la cultura y costumbres de la sociedad que asigna roles y estereotipos según su conveniencia, a pesar de las obvias diferencias anatómicas naturales. Así precisaron su concepto de “género” en 1995 en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU en Beijing.

Esta idea es falsa, cultura y costumbres pueden atenuar o acentuar diferencias, pero muchos estudios científicos serios confirman que existen diferencias aún cuando se aísle a la persona desde el primer día de nacido; y cuando psicólogos han intentado ambientes controlados para manipular el sexo, sus resultados han sido fatídicos para los hijos manipulados y sus familias.

Los promotores del género presionan los medios legales y educativos para insertarse y destruir los conceptos de familia, maternidad y matrimonio que les estorban para controlar a la sociedad a esto pretenden llamarle elegantemente “deconstruir”. Y lo hacen desde la burocracia de la ONU, que obliga a acatar sus acuerdos a las legislaciones de los países miembros.

Promueven la liberación sexual de la mujer de la supuesta y agravada opresión del hombre y aunque no aceptan los roles ni la feminidad y masculinidad, terminan definiendo no dos sino mas de seis nuevos roles, de los cuales rechazan los roles que mezclan a un hombre con una mujer por implicar violencia y posibilitar una maternidad “forzada”.

Asombrosamente sugieren que la liberación se logra sometiendo a la mujer al trabajo fuera de casa, para no depender económicamente del hombre.

Dicen también que el servicio a la familia impide el desarrollo de la personalidad de la mujer, que debe dar prioridad a su instrucción sobre el buen desarrollo de sus hijos y de la familia, de modo que sugieren que deje la mujer de educar a sus hijos y proponen al Estado como educador. Esto implica entregar a los niños cada vez más pequeños al Estado, pero como el Estado no logra cuidarlos plenamente de pederastas y abusadores, sugieren dar educación sexual desde preescolar ¡para que los niños se defiendan solos!

Sus indicadores son vagos y contradictorios también, Finlandia, el país número uno en equidad de género, presenta lo que se llama la paradoja de la Igualdad, los países mas avanzados en legislación de igualdad, presentan las mayores diferencias: siempre habrá excepciones, pero en Finlandia la ingeniería es masculina y la enfermería es femenina indudablemente. Esto les llevó a dejar de financiar sus “institutos de igualdad de género” por la poca seriedad y efectividad de sus postulados que en algún momento pretendieron que todas las profesiones lograran un 50% de cada sexo. Los finlandeses consideran que la ideología de género es un auténtico lavado de cerebro.

Yo sé que todo esto suena muy lejano y podemos preguntarnos ¿cómo me afecta a mí la ideología de género?

Como buen lavado de cerebro tiene ideas atractivas, si la imagen de éxito para el hombre en la televisión es un hombre joven, musculoso, exitoso en los negocios y con tiempo para disfrutar su yate en el mar, la imagen que nos plantean de la mujer muy inteligente y guapa, esbelta, en un estilo sastre dirigiendo a una gran corporación con bolsa y zapatos lindos y viajando en una limo con chofer. Sin embargo ambos modelos son de esclavos modernos del tener, y carecen de realismo, son tan incompletos y disfuncionales como las familias que Disney presenta.

El costo de estas imágenes por supuesto no lo mencionan, se requieren sustitutos de afecto, los hijos no caben en estos modelos, los departamentos de lujo no están diseñados ni para niños ni para perros grandes, mejor un perrito que nos quepa en la bolsa, que no ladre y nos lo vendan ya educado, los abuelos en el asilo, hospital o panteón por supuesto. Las “parejas” exitosas también, van cambiando como los sentimientos, y el tiempo nunca avanza, siempre jóvenes, siempre exitosos. Es un espejismo bien armado, pero no nos hablan del final, aún así podemos intuirlo, primero una Francia o Inglaterra musulmana repoblada y dirigida por nuevos extremistas, que ocuparon los puestos de una civilización extinta por su cultura de la muerte, donde de la limo nos mandan de nuevo a la casa o al harem y con obligación de portar burca y como gran final, una Siria radical, donde nuestra vida pende del hilo de la política en manos de grupos ultrarradicales como el Ejercito Islámico.

Al narcotizar a la mujer de esta forma, destruyen a la familia y a la sociedad. Esto nos aleja como mujeres poco a poco del fin para el que fuimos creadas y que es fundamental para la sociedad, que es la formación de una familia y la educación de los hijos que son los futuros ciudadanos, de la mujer depende en gran parte la calidad de la persona, tanto humana y profesional como moral.

Al estar lejos de los hijos omitimos educarlos y como consecuencia se tienen jóvenes desubicados, fuera de la realidad y sin aspiraciones para el futuro, con una calidad moral pobre.

Y por supuesto que en todo esto Dios no tiene lugar ya que se busca imponer otros dioses como el placer, el dinero y al persona misma.

Por eso aquí les dejo mis 5Tips para contrarrestar la ideología de género en nuestra familia.

PRIMERO. Que tu familia sea lo más importante.

El verdadero desarrollo personal se logra en el servicio a los demás, los conocimientos no aplicados al servicio son vanidad, es necesario poner siempre el servicio a nuestra familia en primer lugar para actuar conforme a lo que está necesita.

Es así que si nuestra familia necesita que salgamos a trabajar porque la economía está mal, lo hagamos siempre pensando en hacer el mayor bien posible, logrando así buscar un trabajo en el cual tenga también tiempo para atender a la familia.

O si sentimos que necesitamos alimentarnos del estudio, tengamos en cuenta los horarios de la familia para estudiar mientras nuestros hijos están en la escuela y no afectar así su desarrollo pero a la vez estar actualizadas y a la vanguardia.

Solo es cuestión de organizarnos y si es necesario hacer un poco más de esfuerzo para lograrlo.

SEGUNDO. Siempre abiertos a la vida.

Quien tiene una mentalidad abierta a la vida, debe en todo momento defenderla de cualquier peligro.

Estar abierto a la vida es comunicarnos siempre con nuestros hijos, es escucharlos y hablar, es disculparnos y perdonar, es ser pacientes e indulgentes, es defender a toda costa la vida familiar, porque la familia es el seno de la vida, debe cuidarse siempre y debemos procurarles una creativa calidad de vida que no se mida por economía sino por alegría.

Estamos abiertos a la vida si estamos dispuestos a tener hijos porque estamos dispuestos a formar una familia.

Es importante decir que esto no es sinónimo de ser irresponsables y tener hijos solo por el gusto de tenerlos, significa que debemos ser responsables y aceptar los hijos que Dios nos mande conforme a nuestras capacidades, pero con una actitud de amor y respeto por la vida.

Existen ahora métodos naturales que nos permiten ser responsables y estar abiertos a la vida. (Método Billings, método sintotérmico, método de calendario, etc.)

¿cuánto duraría una sociedad donde no hubiera nacimientos?

TERCERO. Vivamos con generosidad.

Si tenemos claro el concepto de generosidad y cómo podemos vivirlo, estamos blindando a nuestra familia de todas estas mentiras.

Ante el egoísmo que este lavado de cerebro nos propone, la generosidad nos dará la posibilidad de permanecer inmunes a estas ideas.

Si somos generosos, no tendremos problema en ceder un poco por el bienestar familiar.

Un ejemplo claro es la mujer que por amor se casa y se embaraza, pero quiere también hacer carrera, tiene que guardar por un tiempo sus ideales por el bienestar de ese bebé y en cuanto tenga una edad adecuada, la mamá podrá estudiar o trabajar en un horario que no afecte la vida familiar.

La generosidad ya no está de moda pero es necesario mantenerla vigente en nuestras familias.

¿Qué es generosidad? Es dar sin medida, dar sin esperar, es dar lo mejor de nosotros.

Si educamos a nuestros hijos en esta virtud los estamos armando para la vida y los habilitamos para jerarquizar adecuadamente sus prioridades, por lo mismo aprenderán a actuar por consecuencia.

Todo lo debemos sustentar en el amor y la donación.

CUARTO. Toma las riendas de la educación de tus hijos.

La educación de los hijos es un regalo que estamos llamados a cuidar y un derecho que hemos de asumir con decidida valentía.

Este derecho no nos lo otorga el estado sino que es un derecho natural que es reconocido por los pactos internacionales como el de San José o la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nosotros tenemos derecho a educar a nuestros hijos en los valores y costumbres que creemos mejores conforme a nuestras creencias.

Los padres somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos. Y nosotros somos lo que más los conocemos, por lo que sabemos mejor lo que necesitan.

Seamos valientes y tomemos el control de la educación de nuestros hijos.

Si el gobierno trata de imponer ciertas ideologías, nosotros debemos estar presentes con nuestros hijos para explicar y contrarrestar esa basura por medio de una buena comunicación y mucha presencia en sus vidas, debemos ser cercanos a nuestros hijos, mas del 60% de los jóvenes adolescentes desearían que sean sus padres quienes les hablen de estos temas de acuerdo a una encuesta nacional.

Y QUINTO. Da testimonio en medio de la sociedad.

Es importante que nuestros hijos vean que aún hay familias que viven conforme a lo que piensan y que defienden el modelo natural formado por un papá y una mamá que al unirse dan vida a los hijos.

Aquí debemos aplicar la frase “hay que reconocer el escándalo de la verdad” a veces decir la verdad provoca escándalo pero es necesario decirla, aunque parezca más cómodo y fácil seguir el discurso del mundo moderno.

El que una minoría quiera imponer ideologías basadas en teorías sin sustento científico, no nos obliga a vivir conforme a ella.

No porque yo diga que el círculo tiene cuatro lados los va a tener, o porque lo trate de estirar y darle forma de cuadrado dejara de ser círculo.

Las cosas no pueden regirse por el capricho de unos cuantos que solo buscan su propio beneficio a base de mentiras que con el tiempo y la ciencia se les caen a pedazos.

Es importante influenciar nuestro medio ambiente y el de nuestra familia por medio de la coherencia para que nuestros hijos vivan conforme a la naturaleza.

