Egipto: “¡Rezar por las familias afectadas!”

ACN.- El Obispo copto-católico de Asiut, Mons. Kyrillos William, ruega a los creyentes de todo el mundo que recen por los familiares de las víctimas de los atentados perpetrados contra dos iglesias copto-ortodoxas en Tanta y Alejandría en Domingo de Ramos (9 de abril), atentados que se saldaron con la muerte de al menos 44 personas y más de 120 heridos. El Obispo mismo ha señalado que, tras los atentados, ha recibido numerosas comunicaciones de todo el mundo en las que muchas personas le prometen a él y a los cristianos de Egipto sus oraciones y pensamientos. “La oración es lo más importante por lo que podemos rogar en estos momentos”, ha recalcado en una conversación con la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

También ha indicado que cabía esperar que hubiera más atentados, y que el atentado perpetrado en diciembre de 2016 contra la iglesia de San Pedro y San Pablo en El Cairo, en el que murieron casi treinta personas, fue entendido como un “preludio”. “Nuestra sensación en lo relativo a la seguridad no era muy fuerte”, ha asegurado Mons. Kyrillos, quien ha añadido que, no obstante, todos fueron “sorprendidos” por los atentados, dado que nunca es posible predecir dónde y cuándo pueden acontecer.

El Obispo ha subrayado que, tanto el Estado como la Iglesia tienen la intención de fortalecer la cooperación para poder proteger mejor las iglesias. “Hoy mismo he recibido la visita de un agente de seguridad que me ha preguntado qué necesitamos, y que nos ha propuesto entrenar a jóvenes y adultos a fin de aunar fuerzas para elevar el nivel de la seguridad. Tan sólo en Asiut hay 550 iglesias cristianas. Gracias a Dios, aquí no ha pasado nada, pero lo cierto es que no estamos lo suficientemente preparados para este tipo de sucesos”, ha informado Mons. Kyrillos William.

A la pregunta acerca del peligro de un éxodo de cristianos similar al registrado en Iraq o Siria, el Obispo se ha declarado convencido de que los atentados no conducirán a una emigración de cristianos a gran escala: “En Egipto la gente está muy apegada a su tierra y todos se consideran egipcios, ya sean cristianos o musulmanes. Aquí, la cohesión de la población es más fuerte que en otros lugares”. En su opinión, los terroristas tienen la intención de destruir esta cohesión.

La visita del Papa Francisco a Egipto, prevista para el 28 y el 29 de abril, la ha calificado el Obispo de “ahora más importante que nunca”. Mons. Kyrillos está convencido de que el viaje no será cancelado porque, hasta ahora, el Papa “ha demostrado precisamente en situaciones como esta que tiene el valor suficiente para venir e infundir fuerzas en la gente”. El Obispo espera que el Papa les lleve un claro mensaje de paz.

