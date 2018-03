Abandonar a Cristo, consecuencias

A lo largo del Antiguo Testamento se dan numerosos casos del abandono de Dios y de sus mandamientos por el pueblo judío. Para quienes creemos en Yahvé, “absolutamente todo”, lo que tiene el pueblo de Dios, hoy los cristianos, se lo debe a Yahvé. Los castigos son tan justos como terribles, y duran hasta que el pueblo se humilla, hace sacrificios por sus pecados , pide perdón y vuelve a su Padre. ¿Cómo lo narra la Biblia? De vez en cuando. es bueno leer la Biblia, ese libro cuyas palabras se siguen cumpliendo inexorablemente a lo largo de la historia.

¿Qué dice la Biblia? Veamos algunos casos:

Esdras 7,23.25-26 Todo lo que el Dios del cielo ordene para su Casa, deberá cumplirse escrupulosamente, a fin de que su ira no se descargue sobre el territorio del rey y de sus hijos. Y tú, Esdras, con esa sabiduría de tu Dios que reside en ti, designa jueces y magistrados, para hacer justicia a todo el pueblo que está del otro lado del Eufrates, es decir, a todos los que conocen la Ley de tu Dios. Y enseña esa Ley a quienes no la conocen. El que no observe la Ley de tu Dios y la ley del rey será rigurosamente castigado con la muerte, la expulsión, la multa o la cárcel”.

Pero hay algunas diferencias entre los pecados del Antiguo y los del Nuevo Testamento; En el ATM. se abandonaba a Yahvé por otros dioses como los baales, o por una multitud de ídolos diversos. Tras el sacrificio de Cristo en la cruz , se le añade el “odio satánico” a todo lo que tenga relación con el Dios de Abraham

Fariseos hipócritas, nido de víboras, sepulcros blanqueados eran las lindezas con que Cristo definía a fariseos, publicanos, ancianos y sacerdotes judíos. Ninguno a desaparecido. Han llegado hasta nuestros días rebotando de generación en generación, convertidos en políticos progresistas, banqueros, sindicalista-capitalistas, masones,…con el denominador común del odio satánico a Dios- en el que dicen no creer – a Jesús, y a su Iglesia.

Por qué ese odio al Señor? El mismo Cristo nos lo dice “El mundo no puede aborreceros a vosotros pero a mí me aborrece porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas (Jn7,7)”. ¿Será también porque la doctrina cristiana es una doctrina de amor insuperable que los desquicia? ¿Será porque los negocios que rodeaban al templo estaban en manos de la clase dominante judía? Que alguien nos llame la atención, nos critique, rebaje nuestra autoridad ante los demás, y arruine nuestros negocios ilícitos es algo insoportable para quienes se creen intocables. Aparte la enemiga del diablo que aprovecha todas las circunstancias y sigue interviniendo en nuestras vidas

Nadie escapará a la justicia divina, aunque tengamos que esperar hasta El Día del Señor o el último día, según la Segunda Carta de San Pedro 3, 7-10.12-13 : Sepan, en primer lugar, que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones,… El señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con vosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el Día del Señor, llegará como un ladrón, y ese día, los cielos desaparecerán estrepitosamente; los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, ..Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego.

¿Quiénes sufrirán la ira del Señor? El Salmo 58 (57) parece redactado para los poderosos, jueces y gobernantes de hoy . Resumimos: … ¿Acaso ustedes, los poderosos, pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan a los hombres con rectitud? ¡No! Ustedes cometen injusticias a plena conciencia y favorecen la opresión en la tierra. Los impíos están extraviados desde el seno materno; desde su nacimiento se descarriaron los impostores. Tienen un veneno semejante al de las víboras; son como una serpiente sorda, que cierra los oídos, para no oír la voz del encantador, la voz del mago que ejerce su arte con destreza. Rómpeles, Dios mío, los dientes en la boca; arráncales, Señor, esos colmillos de leones. …El justo se alegrará al contemplar la Venganza y lavará sus pies en la sangre de los impíos. Entonces dirán los hombres: “Sí, el justo recibe su recompensa; sí, hay un Dios que hace justicia en la tierra”.

Única meta de los poderosos: alcanzar el poder, y con él dinero, Tras el poder llega la soberbia, el engreimiento, el desprecio a los demás y el creerse superior a todos. Vienen a gobernar con todos y para todos. Pero cuando se afirman en el poder, se montan en la burra y ¡arre! ¡arre! Hasta que pierden de vista al populacho. Exultantes flotan en el aire, creen no necesitar de nada ni de nadie, hasta que tropiezan con la tozuda realidad: Resulta que ellos no son Dios , aunque pretendan actuar como tal .” La democracia liberal o popular” no da para tanto.

En todas las ocasiones el peso de la mano de Dios ( Crisis , guerras, luchas, hambres, muertes,…)_ que castiga nuestras rebeldías no desaparecerá hasta que el hombre contrito y humillado no vuelva al hogar del Padre.

Para volver a Cristo, hoy es un buen día. ¿Podremos mañana?

Por Alejo Fernández Pérez