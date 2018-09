«Garabandal, solo Dios lo sabe» en México, bajo la protección del P. Pío

No ha sido algo buscado, pero la película «Garabandal, solo Dios lo sabe» se estrena en México el 21 de septiembre, bajo la especial protección de San Pío de Pietralcina, cuya fiesta celebra la Iglesia justamente el domingo 23 de septiembre. Los que desde hace meses trabajamos para que la primera película sobre las apariciones de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal llegue a México, no podemos evitar sonreír ante este evidente guiño de la providencia.

Las niñas de Garabandal no sabían nada sobre el P. Pío hasta que, el 3 de marzo de 1962, una misteriosa carta procedente del Convento Nuestra Señora de las Gracias de San Giovanni Rotondo (Italia) llegó a su pequeña aldea en las montañas de norte de España. Hace pocas semanas salieron a la luz las primeras fotos de la carta original que el P. Pío escribió a las niñas de Garabandal. En ella el P. Pío da este consejo a las niñas: «Rezad y haced rezad, porque el mundo va por el camino de la perdición». Y las reconforta con esas palabras con las que arranca el film «Garabandal, solo Dios lo sabe»: «No creen en vosotras ni en vuestras conversaciones con la blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde».

Para que no «sea demasiado tarde» debemos escuchar a Nuestra Madre del Cielo, la que en su segundo mensaje en Garabandal nos dijo: «Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación». Para eso se hizo esta película, para que Ella pudiera hablar de nuevo al mundo y repetirnos esos mensajes que no han sido suficientemente escuchados.

El 21 de septiembre se estrena en 52 salas de todo México> «Garabandal, solo Dios lo sabe». De la respuesta del público depende que pueda verse en muchas más salas. A través de este link pueden consultar en qué salas estará disponible y acceder al link de la preventa de boletos.

https://www.peliculagarabandal.com/quieres-verla/cines

Dos de los actores protagonistas de «Garabandal, solo Dios lo sabe» han aterrizado ya en México. Todos los medios de comunicación acreditados que quieran tener acceso a una entrevista con ellos, pueden solicitarla a través de este mail: press@peliculagarabandal.com

Más información en la web oficial www.peliculagarabandal.com

Que Nuestra Madre conceda a esta película trasmitir su bendición.

