Dos meses sin buque: Las muertes no se detienen. Nosotros, tampoco.

Ya son más de dos meses sin poder estar en el mar para proteger las vidas allí. Seguro que a muchos os sorprende que no estemos compartiendo imágenes de rescates en directo. Echaréis en falta nuestras crónicas desde el Open Arms en el medio del Mediterráneo, luchando por rescatar personas que a duras penas se mantienen a flote. No veis esos rescates, pero tampoco veis en los medios las muertes que siguen sucediendo a diario en el Mediterráneo, porque no queda nadie allí que lo pueda documentar y denunciar.

Pero no penséis que nos hemos quedado de brazos cruzados. No dejamos de luchar en tierra contra este bloqueo administrativo que no tiene razón de ser. Y seguiremos porque contamos con el apoyo de miles de personas como tú. Sumamos el de grandes personalidades internacionales como el Papa Francisco, el expresidente de Uruguay José Mujica, innumerables referentes de la cultura y una gran red de ciudades europeas que defienden el derecho la vida y a la dignidad por encima de todo.

Y no solo eso, ya camina el Programa Origen Senegal que, junto a organizaciones locales, pretende cambiar mentalidades e imaginarios entre los más jóvenes y sus familias. Queremos informarles y hacerles reflexionar sobre los peligros de la migración irregular y de la Europa sin derechos que no se imaginan ni les enseñan y que nosotros vemos todos los días. Además, damos un paso más y fomentamos alternativas locales como la formación en nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo para promover la creación de oportunidades laborales de futuro en sus lugares de origen y evitar así que caigan en la trampa mortal del viaje hacia esa quimera llamada Europa.

Ha sido una gran lucha, pero nuestro compromiso es aún mayor. Gracias por seguir ahí. Sin tu apoyo no podríamos seguir adelante. Ayúdanos difundiendo esta situación para acabar de una vez por todas con este absurdo bloqueo.

#FreeOpenArms

