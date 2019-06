Valorar mi vida no me hace ser pro violación

Por Rebecca Kiessling

En los últimos días, he tenido a miles de defensores del aborto en mi página de Facebook que me acusaban de ser pro-violación porque amo mi vida. ¡Valorar mi vida no me hace pro-violación! Me violaron cuando estaba en la Facultad de Derecho. Mi abusador se rompió la mandíbula y perdí mi diente frontal. Por eso, soy abogado especialista en Derecho de familia y he pasado toda mi vida adulta ayudando a mujeres que han sido víctimas de violencia.

Mira, puedes ser pro-soldado y no pro-guerra. Puedes ser pro-bombero y no pro-arson. Puede estar a favor de la aplicación de la ley y no a favor de la delincuencia, aunque es cierto que sin delincuencia, no habría ninguna aplicación de la ley. También puede estar en contra de la FIV y contra el adulterio, pero apoyar la protección de las vidas de los niños no nacidos concebidos a través de esos métodos. El presidente Obama fue concebido en la poligamia. Si valoras su vida, ¿eso te hace pro-poligamia? Frederick Douglass fue concebido cuando su pardre esclavo/violador violó a su madre. Pero, ¿quién diría que admirar a Frederick Douglass, uno de los héroes más grandes de nuestra nación, ahora te convierte en pro-violación y pro-esclavitud? ¡Era un abolicionista que valoraba la dignidad de toda la vida! Mi vida es valiosa sin importar mi concepción.

Sin embargo, los que somos concebidos en violación somos acusados ​​regularmente de ser “apologistas de la violación”. Durante décadas, he escuchado el mismo argumento: “Si tu madre no hubiera sido violada, no estarías. No vivirías hoy, así que si amas tu vida, entonces debes ser pro-violación “. En otras palabras, si no me avergüenzo de mi vida, para ellos necesariamente soy pro-violación. Y luego, al ser oradora y activista pro-vida que defiende aquellos concebidos en violación, para ellos estoy promoviendo activamente la violación.

El post que se hizo viral, gracias a los defensores del aborto, es una foto mía con mis tres hijas, sosteniendo nuestros signos rosados ​​de Save The 1: “Concebido en una violación, amo mi vida” y “Mi mamá fue concebida en la violación. Amo nuestras vidas ”. Muchos acusaron a mis hijas de “celebrar la violación de la abuela”. Insultaron a mis hijas. Notaron que mi madre no está en la foto y sugirieron que ella, la víctima de violación, no debe “amar su vida”. Me llamaron ‘la niña de póster’ por la que debes abortar. Y eso es lamentable. Y todo esto porque tengo la audacia de valorar realmente mi vida.

Mi historia personal es que fui concebida cuando un violador en serie secuestró a mi madre biológica a punta de cuchillo y fue brutalmente violada. Ella fue a dos abortorios ilegales diferentes en Detroit en diciembre de 1968 y enero de 1969, y casi fui abortada, pero se retiró porque era ilegal y estaba preocupada por su propia seguridad.

A pesar de que estaba encantada de conocerme, era pro elección cuando nos conocimos y me dijo que me habría abortado si hubiera sido legal, y que debería haber sido su derecho. Ella mantuvo esa posición durante los próximos seis años. Así que, literalmente, debo mi nacimiento a las leyes anteriores a Roe v Wade en Michigan, promulgadas en 1846 y 1931, leyes que me protegieron.

Existí y el aborto hubiera acabado con mi vida. No tenía derecho a ser creada, eso sería una tontería, pero tenía derecho a no ser asesinada.

Hoy mi madre está agradecida de que la ley nos protegiera cuando ella eligió matarme hace 50 años. Su elección cambió 25 años después de ir a esos 2 abortos ilegales. Y ella se alegra de tenerme ahora. La legalidad importa.

De sus tres hijos, yo soy quien la cuida, ya que está completamente alejada de mis hermanastros a quienes crió. Mi madre biológica ha venido a escucharme hablar muchas veces, e incluso me entrevistaron en el programa sindicado Extra y en la revista Glamour. Tengo su bendición en mi defensa de los demás.

El día de mi cumpleaños, hace casi seis años, mi madre biológica me llamó para desearme un feliz cumpleaños y decirme que mi abuela había muerto esa misma mañana. Nací en su aniversario de boda.

Ella y yo habíamos ido a visitar a mi abuela juntas un par de semanas antes. Ella había estado mirando hacia arriba o sonriendo. No sólo la hice sonreír, sino que la hice reír, porque le canté. ¡Si me escuchas cantar, también te reirás!

Le aseguré a mi madre que iba a volar a su casa después de visitar a la familia de mi esposo para poder estar con ella durante el funeral y eso le dio un gran consuelo. Al final de nuestra larga conversación, cuando estábamos a punto de colgar, mi madre me gritó: “¡Rebecca! ¡Rebecca! “Le dije:” Sí, todavía estoy aquí “. Entonces ella lloró desde lo más profundo de su interior:” Sólo quiero decir: “¡Estoy tan contenta de tenerte!”

¡Ese fue el mejor regalo de cumpleaños! Más de cuatro décadas desde que intentó terminar con mi vida, más de dos décadas desde que me dijo: “Debería haber sido mi derecho”, ella era capaz de decirme esas palabras a mí.

Cuando usted aboga por la protección de los niños antes de nacer, simplemente sepa que esto no es simplemente un ejercicio filosófico y que gracias a su defensa, habrá algún día madres que podrán decirles a sus hijos: Estoy muy contento de tenerte “. Y eso es lo que me mantiene en movimiento.

Nota: Rebecca Kiessling es abogada, oradora internacional pro vida, esposa y madre de 5. Ella es la fundadora y presidenta de Save The 1 (Salvar El 1), una organización pro vida mundial de más de 800 personas concebidas en violación y madres que quedaron embarazadas por violación.

Por David Arboix / Salva el 1