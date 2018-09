Nuestros corazones también laten como los de los demás

Rebecca Kiessling, presidenta de Salvar El 1, concebida en una violación, testificó ante la Corte de Iowa, Estados Unidos, argumentando que no deben hacerse excepciones ante la defensa de la vida. “Aceptar el aborto en algunos supuestos es discriminatorio y supondría afirmar que yo no debía tener derecho a la vida por el modo en cómo fui concebida”, argumentó.

Muchos de ustedes habrán oído que la Ley del latido fetal de Iowa está siendo objetada por Planned Parenthood en un tribunal estatal y que nuestra organización Salvar El 1 ha presentado una moción para intervenir. Soy la fundadora y presidenta de Salvar El 1, así como uno de sus abogados; soy también conferenciante y escritora pro vida internacional, habiendo sido concebida en violación y casi abortada. Debo mi nacimiento a la ley que me protegió en Michigan, exactamente 4 años antes que Roe vs Wade entrara en vigor. Ahora somos una organización global de más de 600 personas concebidas en violación y madres por violación (incesto o tráfico sexual), así como cientos que recibieron un diagnóstico prenatal de “incompatibilidad con la vida”. Nos especializamos en defender los llamados “casos difíciles”, que es el motivo por el que nos invitaron a testificar en el proyecto de ley de Iowa así como también en el proyecto ley Vida Desde la Concepción el año pasado.

La ley, si se confirma, protegería a los niños no nacidos que tienen latido cardíaco detectable, excepto “cuando el aborto sea médicamente necesario” y define como “médicamente necesario” a los casos de violación, incesto y anormalidad fetal, por lo que el proveedor del aborto es el único árbitro de estas determinaciones, sin más informes requeridos para el estado. Estas excepciones se agregaron sorprendentemente a última hora, supuestamente porque ciertos legisladores en la Cámara no firmarían la ley sin excepciones. Pero incluyeron una cláusula de separabilidad, que permitiría al tribunal suspender cualquier disposición que se considere inconstitucional, al tiempo que se mantiene el resto de la ley; esta es la razón por la que presentamos nuestra moción para intervenir.

Salvar El 1 busca que se eliminen las disposiciones discriminatorias, con el resto de la ley confirmada. Las excepciones dentro de la ley violan nuestro derecho fundamental a la vida, privándonos del debido proceso y la misma protección bajo las constituciones de Iowa y de los Estados Unidos. Después de todo, nuestros corazones laten igual que los de los demás. Tal vez puedan imaginarse lo horrible que resulta cuando estos políticos sugieren que era “médicamente necesario” que mi madre biológica me matara. De hecho, Planned Parenthood argumentó en su informe que es “humanitario” terminar la vida de personas como nosotros. También sugirieron que solo somos amados por nuestras madres porque eligen la vida. Pero la mía no: eligió el aborto y, sin embargo, hoy ella me

ama. Soy tan digna de amor y vida como cualquier otra persona y merecía la protección que recibí antes de Roe v Wade.

Tenemos tres abogados que representan a SalvarEl1: Erin Mersino, abogado pro vida de Derecho Constitucional de Michigan, Eric Borseth, abogado de Iowa y miembro de la junta directiva de Personhood (Personalidad) Iowa, y yo.

Como abogado pro-vida, esta es la razón por la que estudié Leyes; de hecho, nací para esto. Lo más egoísta que podría hacer sería, simplemente, vivir mi vida sin preocuparme por los demás que están en una situación similar y con riesgo de ser abortados. Son tan dignos de la vida como yo y tan dignos de protección como cualquier otro corazón latente. Mi vida se salvó por un propósito, y entendí perfectamente la magnitud del momento mientras defendía mi derecho a la vida en la corte el jueves pasado, junto con el resto de mi grupo y los otros casos difíciles que fueron blanco de exterminio por la ley.

Si la corte niega nuestra moción para intervenir, llevaremos el caso a la corte federal que es donde debería llegar de todos modos, porque la Corte Suprema de Iowa recientemente dictaminó a favor del derecho a un aborto a fines de junio bajo el amparo de la constitución del estado de Iowa que es mucho más amplia que bajo el régimen de Roe vs Wade y su progenie. Si se nos concede nuestra moción, intentaremos trasladar todo el caso a la corte federal, que supone la única esperanza de que se respete la Ley de Latidos Fetales de Iowa. Sin nosotros, esta ley está muerta en los tribunales de Iowa.

El juez del condado de Polk quería saber si alguna vez se había presentado antes un caso como éste, ya que Planned Parenthood había dicho repetidas veces que esto no tenía precedentes. Le dije al juez que no había una red de personas como nosotros hasta que fundé Salvar El 1. Y le dije a la corte que, si la excepción hubiera sido en casos de violación bi racial o en casos de bebés negros, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (la NAACP) sería la que buscaría intervenir en nombre de ellos y habría una protesta nacional contra tal discriminación y odio legalizados. Pero la gente simplemente está acostumbrada a que mi grupo sea el chivo expiatorio y continúan perpetuando el mito de que nuestras madres están mejor con nosotros muertos. Sin embargo, las víctimas de violación tienen cuatro veces más probabilidades de morir durante el siguiente año después del aborto. Los traficantes de sexo, los abusadores de niños y los violadores adoran el aborto y la clínica de abortos es su mejor aliado. Se ha descubierto y hecho público cómo Planned Parenthood encubre la violación, el abuso de menores y el tráfico sexual. Destruyen la evidencia y permiten que estos perpetradores continúen realizando sus crímenes. La verdad es que un bebé no es lo peor que pueda pasarle a una víctima de violación; el aborto sí lo es.

También le describí al juez la eugenesia que existe dentro de la comunidad médica que no solo presiona a los padres a abortar, sino que luego se niega a tratar a estos niños una vez que nacen.

Merecemos nuestra presencia en la corte para mostrar la verdad y se presenten todas estas pruebas.

Biografía: Rebecca Kiessling, concebida en una violación, abogado pro vida, conferenciante internacional, esposa y madre de 5 hijos. Presidenta y fundadora de SalvarEl1

Por Davir Arboix / salvarel1.blogspot.com